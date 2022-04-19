İrfan Okulları öğrencilerini geleceğin iş dünyasına hazırlıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, vakıf bünyesinde faaliyet gösteren İrfan Okullarının Fen ve Teknoloji Lisesi'ndeki öğrencilerin proje çalışmaları ile teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdüklerini ve topluma katkı sağlayan ürünler geliştirdiklerini belirtti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İrfan Okullarının yeni eğitim-öğretim yılı için kayıtları devam ediyor. Anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye her yaş grubundaki öğrencilerin bilişsel, duygusal ve bedensel gelişimine katma değer sağlayan bir eğitim metodolojisi kullanan kurumda "İrfanlı Çocuklar, Başarılı Yarınlar" ilkesi doğrultusunda öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı bulunuyor.

"Montessori" eğitim yaklaşımını benimseyen İrfan Okullarının e-İrfan öğrenci bilgi sistemi ile ilişkilendirilen hibrit eğitim altyapısı, "Teams" uygulaması ile oluşturulan sanal sınıflar, etkileşimli ders içeriklerinin yer aldığı dijital ve yabancı dil eğitim portalları, K12 entegreli öğrenci takip sistemi, LGS ve YKS hazırlık ve kamp çalışmaları, eğitim süreçlerinin takip edildiği koçluk sistemi, sosyal, sportif, sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin yapıldığı kulüp programlarını içeriyor.

YETEV'e bağlı Program ve Yayın Geliştirme Birimince hazırlanan, mantık, muhakeme, analiz, düşünme becerileri ve değerler eğitimiyle bütünleştirilen özgün ders modüllerinin yer aldığı kurumda, modül akış planlarından oluşan farklılaştırılmış bir eğitim müfredatı uygulanıyor.

- "Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, özgür ve birlikte öğrenme fırsatı veren düşünme becerisini destekleyen, proje tabanlı eğitim yaklaşımlarının yanı sıra MEB tabanlı farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş bir müfredatla yol aldıklarını belirtti.

Sevgiye dayalı, manalı, öğrenmeyi ve uygulamayı esas alan, insanlığın birikiminden faydalanan, çağa uygun ve hayat boyu devam eden bir eğitim misyonuna yatırım yaptıklarını aktaran Oktay, böylece hayatın her alanında araştırmacı, keşfedici, bilinçli ve sorgulayıcı bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirildiğini kaydetti.

Derslerin yapılandırmacı yaklaşımı esas alan 5E modeli kapsamında işlendiğine işaret eden Oktay, öğrencilere bilimsel süreç basamaklarını nasıl izlemeleri gerektiğini gösterdiklerini, derse aktif şekilde katılımlarını sağladıklarını ve bilgiye yaşayarak ulaşmalarına yardımcı olduklarını ifade etti.

Hayati Oktay, İrfan Okullarında öğrencilerin öğrenme stillerine göre adapte olabilen bireyselleştirilmiş bir eğitim sistemi inşa edildiğini, teorik bilginin pratiğe dönüşebilmesi için öğrencilere ulusal-uluslararası sınavlar, proje çalışmaları ve PDR çalışmaları ile farklı yol haritaları sunulduğunu belirtti.

Öğrencilerin karakter ve yetenek süreçlerinin "Değerler Eğitimi Uygulamaları" ile geliştirildiğine işaret eden Oktay, "Kendini en az bir yabancı dille ifade edebilen, teknolojiye hakim, üretken, akademik başarısı ve özgüveni yüksek irfanlı nesiller yetiştirme gayesiyle yola çıktık. Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini destekleyen çok yönlü bir eğitim anlayışına sahibiz." değerlendirmesini yaptı.

- "Projeleriyle ulusal perspektifte ödüllere layık görülen öğrencilerimiz bulunuyor"

Hayati Oktay, Fen ve Teknoloji Lisesinin odak noktasının, "21'inci yüzyılın nitelikli ve vizyon sahibi bireylerini yetiştirmek" olduğunu aktararak, "Fen ve Teknoloji Lisemize özel geliştirdiğimiz öğretim programı ile her geçen gün değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan, teknolojiyi amaç değil araç olarak kullanabilen, Türkiye adına milli projeler üretebilen, öğrenmeye açık, takım çalışmasına uyumlu, problem çözen, analitik düşünen, çözüm odaklı, duyarlı, milli-manevi değerlerine göre hareket eden, donanımlı ve ahlaklı bireyler yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu amaçla geliştirilen eğitim programının ise programlama, elektronik, mekanik tasarım ve dijital okuryazarlık gibi içeriklerle farklılaştığından bahseden Oktay, şunları kaydetti:

"Öğrenciler proje çalışmaları ile teorik bilgileri pratiğe dönüştürüyor ve topluma katkı sağlayan ürünler geliştiriyor. Öğrencilerimiz almış oldukları eğitimler ve hayata geçirdikleri projelerle geleceğin iş dünyasına şimdiden hazırlanıyor. İmza attıkları projelerle ulusal perspektifte önemli ödüllere layık görülen pek çok öğrencimiz bulunuyor. Teknofest IRF-Tech-Okul Cebimde Projesi ile yarı final derecesi, TÜBİTAK Biyoloji Olimpiyatları'na hazırlık projesi, TÜBİTAK Büyük Şehirlerde Sayısı Azalan Yabani Kuşlara Beslenme ve Barınma Alanlarının Oluşturulması Projesi, TÜBİTAK Daphnia Magnaların (Su Piresi) Su Kirliliğine Sebep Olan Ağır Metlere Etkisi, TÜBİTAK Halk Edebiyatından Bir Ürünün Yaşatılması Projesi, TÜBİTAK Engelli Bireylerin Yaşamını Kolaylaştıracak İcatlar Projesi gibi çalışmalarımızla da Türkiye derecesi elde ettik. Proje geliştirme sürecimiz tüm hızıyla devam ediyor."

