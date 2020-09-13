YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Irgandı Köprüsü’ne turistik düzenleme

Irgandı Köprüsü’ne turistik düzenleme

BURSA HABERLERİ  | 13.09.2020 13:30 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk çarşılı köprüsü olan Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Tarihi Irgandı Köprüsü, Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı düzenlemelerle hayat bulacak.Doğal afetler ile savaşlara direnerek, Bursa’nın tarihine 576 yıldır tanıklık eden Irgandı Çarşılı Köprüsü, turizmin gözdesi olmaya hazırlanıyor.

Dünyanın ilk çarşılı köprüsü olan Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Tarihi Irgandı Köprüsü, Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı düzenlemelerle hayat bulacak.
Doğal afetler ile savaşlara direnerek, Bursa’nın tarihine 576 yıldır tanıklık eden Irgandı Çarşılı Köprüsü, turizmin gözdesi olmaya hazırlanıyor. Osmanlıların tek arasta köprüsü olarak bilinen ve dünyada örnekleri sadece İtalya ile Bulgaristan’da bulunan köprü, Büyükşehir Belediyesi’nin müdahalesiyle turistlerin uğrak yeri olacak. Şu anda geleneksel halk sanatlarıyla meşgul atölyelere ev sahipliği yapan çarşılı köprünün en büyük eksikliği, turistleri taşıyan tur otobüslerinin park edebileceği bir alanın olmayışı. Köprü esnafının bu büyük derdi, Büyükşehir Belediyesi’nin dokunuşuyla tarihe karışacak. Irgandı Köprüsü’nün kuzey doğu cephesine, turist otobüsleri için otopark yapılacak. Köprü esnafının diğer talepleri ise ‘yerli ve yabancı turistlere hitap edecek şekilde’ hızlı bir şekilde yerine getirilecek. Çalışmalar tamamlandığında; Irgandı Çarşılı Köprüsü, turizm lokasyonu anlamında değerini daha ta katlayacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılacak çalışmalar öncesinde Tarihi Irgandı Köprüsü’nde inceleme gezisinde bulundu. Esnaf temsilcileriyle birlikte köprüdeki dükkanları dolaşan, talep ve sıkıntıları dinleyen Başkan Aktaş, gerekli müdahale yapıldıktan ve eksiklikler giderildikten sonra çarşılı köprünün yeniden eski cazibesini kazanacağını söyledi. Bursa’nın tarihi ve kültürel onlarca güzel esere ev sahipliği yaptığını, Tarihi Irgandı Köprüsü’nün de bunlardan biri olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, şu anda tarihi köprüde ‘unutulmaya yüz tutmuş’ geleneksel değerlerin muhafaza edildiğini ifade etti. Başkan Aktaş, “Burada hattatlarımız var. Farklı sanatlar icra ediliyor. Bu manada hemşerilerimizi ve Bursa’yı ziyaret edenleri, bu havayı teneffüs etmeye davet ediyorum” dedi.
Başkan Alinur Aktaş, çarşılı köprüdeki eksiklikler sebebiyle esnafın kendilerine başvuruda bulunduğunu, bu sebeple ziyaretin gerçekleştiğini vurgulayarak, “Bürokratlarımızla birlikte geldik ve tespitlerimizi yaptık. Nasip olursa, çarşılı köprü ile ilgili düzenlemeleri kısa zaman sonra hayata geçireceğiz” diye konuştu.
Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlayan, Gökdere üzerinde 1442 yılında inşa edilen Irgandı Çarşılı Köprüsü üzerinde, sedefkarlıktan çiniciliğe birçok sanat evi yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz ettiİğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor

Bursa Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:36
Öğle
13:05
İkindi
16:37
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Adaçayı Prestij Eczanesi
Nilufer
Adaçayı Prestij Eczanesi
Nilufer
Adaçayı Prestij Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Camiler Hürriyet İstiyor
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Camiler Hürriyet İstiyor
Karısını porno yıldızı sanınca
Karısını porno yıldızı sanınca
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.