Irgandı Köprüsü’ne turistik düzenleme

Dünyanın ilk çarşılı köprüsü olan Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Tarihi Irgandı Köprüsü, Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı düzenlemelerle hayat bulacak.

Doğal afetler ile savaşlara direnerek, Bursa’nın tarihine 576 yıldır tanıklık eden Irgandı Çarşılı Köprüsü, turizmin gözdesi olmaya hazırlanıyor. Osmanlıların tek arasta köprüsü olarak bilinen ve dünyada örnekleri sadece İtalya ile Bulgaristan’da bulunan köprü, Büyükşehir Belediyesi’nin müdahalesiyle turistlerin uğrak yeri olacak. Şu anda geleneksel halk sanatlarıyla meşgul atölyelere ev sahipliği yapan çarşılı köprünün en büyük eksikliği, turistleri taşıyan tur otobüslerinin park edebileceği bir alanın olmayışı. Köprü esnafının bu büyük derdi, Büyükşehir Belediyesi’nin dokunuşuyla tarihe karışacak. Irgandı Köprüsü’nün kuzey doğu cephesine, turist otobüsleri için otopark yapılacak. Köprü esnafının diğer talepleri ise ‘yerli ve yabancı turistlere hitap edecek şekilde’ hızlı bir şekilde yerine getirilecek. Çalışmalar tamamlandığında; Irgandı Çarşılı Köprüsü, turizm lokasyonu anlamında değerini daha ta katlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılacak çalışmalar öncesinde Tarihi Irgandı Köprüsü’nde inceleme gezisinde bulundu. Esnaf temsilcileriyle birlikte köprüdeki dükkanları dolaşan, talep ve sıkıntıları dinleyen Başkan Aktaş, gerekli müdahale yapıldıktan ve eksiklikler giderildikten sonra çarşılı köprünün yeniden eski cazibesini kazanacağını söyledi. Bursa’nın tarihi ve kültürel onlarca güzel esere ev sahipliği yaptığını, Tarihi Irgandı Köprüsü’nün de bunlardan biri olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, şu anda tarihi köprüde ‘unutulmaya yüz tutmuş’ geleneksel değerlerin muhafaza edildiğini ifade etti. Başkan Aktaş, “Burada hattatlarımız var. Farklı sanatlar icra ediliyor. Bu manada hemşerilerimizi ve Bursa’yı ziyaret edenleri, bu havayı teneffüs etmeye davet ediyorum” dedi.

Başkan Alinur Aktaş, çarşılı köprüdeki eksiklikler sebebiyle esnafın kendilerine başvuruda bulunduğunu, bu sebeple ziyaretin gerçekleştiğini vurgulayarak, “Bürokratlarımızla birlikte geldik ve tespitlerimizi yaptık. Nasip olursa, çarşılı köprü ile ilgili düzenlemeleri kısa zaman sonra hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlayan, Gökdere üzerinde 1442 yılında inşa edilen Irgandı Çarşılı Köprüsü üzerinde, sedefkarlıktan çiniciliğe birçok sanat evi yer alıyor.

