İrina Moroziuk’dan dikkat çeken 'Evde kal' paylaşımı

Tüm dünya corona virüs ile mücadele ederken ünlü isimler de salgının yayılmaması için vatandaşları evde kalmaya davet ediyor.

‘EVDE KAL’ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Futbolcular başta olmak üzere birçok isim, #stayathomechallenge (Evde kalmaya meydan okuma) etiketiyle çağrı yapmaya devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Rizespor forması giyen Moroziuk’un eşi İrina Moroziuk, ‘Evde kal’ paylaşımıyla sınırları zorladı. Estetik bir hareket yapmak yerine tuvalet kağıdı rulosunu saran seksi fenomen, ardından kalçasıyla tuvalet kağıdına vurdu.

