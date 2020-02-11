İris Gölü yeniden kuşların oldu

Karaburun’a bağlı Küçükbahçe Köyü sınırlarındaki İris Gölü’nün kanal açılarak kurutulma girişimlerine son verdi. Kalıcı çözüm için acil kamulaştırma yapılması gerektiği belirtildi.

Karaburun yarımadasının en özgün doğal güzellikleri arasında yer alan ve tabanına açılan kanallar aracılığıyla kurutulmak istenen İris Gölü, sivil inisiyatiflerin ısrarlı çalışmaları sonucunda yok olmaktan kurtuldu. İlçeye bağlı Küçükbahçe Köyü sınırları içinde yer alan ve kuşların göç yollarındaki duraklarından biri olan göl, yapılan zamanında müdahale ile Gümüşhane’de göz göre göre yok olan Dipsiz Göl’ün kaderini paylaşmadı.

Bu sabah bölgeye giden iş makineleri, açılan kanalları kapatarak 358 dönümlük gölün sularının çekilmesini engelledi. İris Gölü’nün 1978 yılında yapılan kadastro çalışmaları sonucunda özel mülkiyete geçtiği, yasal düzenlemelere göre göllerin özel mülkiyete konu olmasının mümkün olmadığını, kanalların kapatılması işleminin geçici bir çözüm olduğu belirtildi. 42 yıl önce kadastro çalışmaları sırasında yapılan hatanın, bir doğal güzelliği yok olma tehlikesiyle baş başa bıraktığını kaydedilirken, kalıcı çözümün göl alanının acil kamulaştırması olduğu bildirildi.

