YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Irlamaz Vadisi 2. etapta temizlik mesaisi

Irlamaz Vadisi 2. etapta temizlik mesaisi

MANİSA HABERLERİ  | 16.10.2020 16:33 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri Irlamaz Vadisi 2.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri Irlamaz Vadisi 2. Etapta çevre temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi.
Turgutlululardan gelen yoğun talepler doğrultusunda Irlamaz Vadisi 2. Etabı Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Irlamaz Vadisi 2. Etabında yer alan çöpler ve atıklar ekiplerin titizlikle yürüttükleri çalışmalar sonucunda toplandı. Temizlik çalışmalarının sonunda ise 2.Etap daha temiz bir görünüme kavuştu.
Irlamaz Vadisi 2. Etabın temizlenmesi hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, “Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepleri yerine getirmek için Manisa Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan Irlamaz Vadisi 2. Etabının temizlenmesi çalışmalarını gerçekleştirdik. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin uzun emekleri sonucunda temizlenen Irlamaz Vadisi 2. Etabı şimdi eskisine göre daha temiz bir görünüme kavuştu. Bizler de yaşam alanlarımızın, çevremizin kirletilmemesi için gerekli duyarlılığı ve özeni göstermeliyiz. Ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diler, emekleri için teşekkür ederim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Şehidin kardeşine kız istedi
Şehidin kardeşine kız istedi

Manisa Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:14
Öğle
13:01
İkindi
16:07
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Manisa Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Canan Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Turgutlu
Ünlüer Eczanesi
Turgutlu
Elmas Eczanesi
Akhisar
Yiğit Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Yenilenen sulama tesisine büyükşehirden destek
Yenilenen sulama tesisine büyükşehirden destek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
Kaymakam Duru elinde dövizle denetim yaptı
Kaymakam Duru elinde dövizle denetim yaptı
Manisa'da 'bir Psikolog Bir Pedagog' Semineri
Manisa'da 'bir Psikolog Bir Pedagog' Semineri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.