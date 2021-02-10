YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Irmağa yuvarlanan 83 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Irmağa yuvarlanan 83 yaşındaki kadın ağır yaralandı

10.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Irmağa yuvarlanan 83 yaşındaki kadın ağır yaralandı

Rize’de ırmak içerisine yuvarlanan 83 yaşındaki kadın itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı.Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi Aloğlu mahallesi Pilavdağı mevkiinde Ayşe Aloğlu isimli 83 yaşındaki kadın sabah çıktığı evine bir daha dönmedi.

Rize’de ırmak içerisine yuvarlanan 83 yaşındaki kadın itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi Aloğlu mahallesi Pilavdağı mevkiinde Ayşe Aloğlu isimli 83 yaşındaki kadın sabah çıktığı evine bir daha dönmedi. Akşam saatlerinde yaşlı kadının eve gelmediğini gören yakınları hemen jandarmaya haber vererek köy içerisinde kadın aranmaya başlandı. Ormanlık alan içerisinden ses geldiğini duyan ekipler oraya yöneldi ve akşam saat 21.30 sularında Ayşe Aloğlu’nun ağır yaralı bir şekilde yuvarlandığı ırmak içerisinde bulundu. Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından yuvarlandığı yerden çıkartılarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Irmağa yuvarlanan 83 yaşındaki kadın ağır yaralandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Boluğur kendini sanata adadı Merve Boluğur kendini sanata adadı
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre

Rize Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
05:46
Sabah
07:12
Öğle
12:37
İkindi
15:25
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Rize Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Bılsel Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ardesen
Öztürk Eczanesi
Cayeli
Deniz Eczanesi
Findikli
Kalkandere Eczanesi
Kalkandere
Büyük Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

"Gastro Rize”de yemek kültürü masaya yatırıldı

"Gastro Rize”de yemek kültürü masaya yatırıldı

GÜNCELLEME - Hastanede sıranın kendisine gelmemesine sinirlenen hasta, doktoru orakla yaraladı

GÜNCELLEME - Hastanede sıranın kendisine gelmemesine sinirlenen hasta, doktoru orakla yaraladı

Hastanede sıranın kendisine gelmemesine sinirlenen hasta, doktoru orakla yaraladı

Hastanede sıranın kendisine gelmemesine sinirlenen hasta, doktoru orakla yaraladı

Hastanede sıranın kendisine gelmemesine sinirlenen hasta, doktoru orakla yaraladı

Hastanede sıranın kendisine gelmemesine sinirlenen hasta, doktoru orakla yaraladı

Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi "çay bardağı" şeklinde inşa edilecek

Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi "çay bardağı" şeklinde inşa edilecek

Rize'de yeğenini öldürüp gömen amca jandarmaya teslim oldu

Rize'de yeğenini öldürüp gömen amca jandarmaya teslim oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.