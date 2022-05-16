Irmakta mahsur kalan hayvanları JAK ve AFAD ekipleri kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da ırmak kenarında oluşan adacıkta mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya köyünde, 16 büyükbaş hayvanın ırmak kenarında oluşan adacıkta mahsur kalması üzerine hayvan sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye giden JAK ve AFAD ekipleri, şişme bot yardımı ile adacığa geçerek, mahsur kalan hayvanları kurtardı.



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