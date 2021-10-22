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Ironman Türkiye yarışları, 31 Ekim'de Antalya'da yapılacak

22.10.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışlara, 88 ülkeden 2 bin 250 sporcu katılacak

Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan Ironman Türkiye yarışları, 31 Ekim Pazar günü Antalya'da yapılacak.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yapılacak güç, irade ve mücadeleyi tamamlama odaklı bir organizasyon olan Ironman Türkiye yarışlarına, bu yıl 88 ülkeden 2 bin 250 sporcu katılacak.

Yarışa, Kadriye Beachpark'tan saat 08.00'de yüzmeyle başlayacak sporcular, daha sonra 90 kilometrelik bisiklet parkurunda pedal çevirecek, son olarak 21 kilometre koşu parkurunu da geçerek The Land of Legends'te mücadeleyi tamamlayacak.

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