Ironman Türkiye yarışları sona erdi

Yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman Türkiye yarışları, Antalya'da sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kadriye Beach Park'ın sahilinden yüzme etabıyla başlayan yarışlarda 1,9 kilometre kulaç atan sporcular ardından 90 kilometre pedal çevirerek EXPO 2016 alanına ulaştı. Yarışlar, The Land Of Legends içindeki koşu etabıyla tamamlandı.

Erkeklerde Ukrayna'dan Julian Demianov 3 saat 52 dakika 17 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda ise Rusya'dan Inna Tutukina 4 saat 14 dakika 8 saniyeyle ilk sırada yer aldı.

Turset Project Management ile The Land Of Legends iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, 88 ülkeden yaklaşık 2 bin 300 sporcu mücadele etti.



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