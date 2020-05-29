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Ironsphere, dünyanın sayılı erişim güvenliği şirketleri arasında gösterildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.05.2020 09:09 | Son Güncelleme

Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel: - "Ironsphere’in Forrester gibi önemli bir kaynak tarafından dünyanın önde gelen şirketleri arasında gösterilmiş olması, yurt dışında yürüttüğümüz çalışmalar açısından ne denli doğru bir yol izlediğimizin göstergesidir"

İSTANBUL (AA) - Kron’un ABD merkezli iştiraki Ironsphere, dünyaca ünlü analiz şirketi Forrester tarafından Ayrıcalıklı Kimlik Yönetimi Sağlayıcıları raporunda yer alarak, global pazardaki tanınırlığına önemli bir ivme kazandırdı.

Kron açıklamasına göre, güvenlik ve risk profesyonellerinin dikkatine yönelik küresel çapta hazırlanan "Forrester Now Tech: Privileged Identity Management, Q2, 2020" raporunda incelenen 17 şirket arasında gösterilen Ironsphere, başta büyük çaplı kurumsal şirketler ve telekom servis sağlayıcıları olmak üzere pek çok sektörden farklı şirketlere güvenli erişim yönetimi yazılımları sunuyor.

Kıdemli Risk Analizi Uzmanı Sean Ryan tarafından büyüklük, fonksiyonellik, yer alınan coğrafya ve dikey pazar odağında hazırlanan söz konusu rapor dünya çapındaki ayrıcalıklı kimlik yönetimi sağlayıcılarını incelemeye alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ryan, rapor boyunca aktardığı çıktılara ilişkin "Ayrıcalıklı kimlikler bilişim teknolojileri alanında anahtar rolü üstlenmektedir. Son derece değerli olan dijital veriler açığa çıktığında ise, sonuçlar felaket olabiliyor. Bu nedenle kritik sistemlere yapılan erişimleri daha güvenli şekilde korumak ve izleyebilmek için ayrıcalıklı kimlik yönetimi çözümleri kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, "Ironsphere’in Forrester gibi önemli bir kaynak tarafından dünyanın önde gelen şirketleri arasında gösterilmiş olması, yurt dışında yürüttüğümüz çalışmalar açısından ne denli doğru bir yol izlediğimizin göstergesidir. Bundan sonraki dönemde de çalışmalarımıza hız vererek Kron’un küresel alanda gelecek beş yılda konusunda dünyanın ilk beş şirketi arasında yer alması için gayret göstereceğiz." dedi.

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