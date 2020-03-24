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İş adamı 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hizmet aracı hazırladı

SİNOP HABERLERİ  | 24.03.2020 09:35 | Son Güncelleme

Sinop Gerzeli iş adamı Hüseyin Yüksek “Evde Kal Hayatta Kal” sloganıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hizmet aracı hazırladı.Gerek Türkiye gerekse dünyayı tehdit eden korona virüsünden korunmak maksadıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Gerzeli iş adamı Hüseyin Yüksek de sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir hizmet aracı hazırlatarak Gerzeli vatandaşların hizmetine sundu.Gerze Hükmet Konağı önünde hizmet aracını tanıtan Hüseyin Yüksek aracın ve çalışanların bütün masraflarını firma olarak karşıladıklarını, hizmet aracında vatandaşlara yardımcı olacak çalışanların maaşları ve sosyal güvencelerinin şirketi ve şahsı tarafından karşılanacağını belirtti.Gerze mahalle muhtarlarıyla görüşerek mahallelerde bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların sayılarını ve ikamet bilgilerini aldıklarını, aracın 23 Mart itibarıyla Gerzeli vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten iş adamı Hüseyin Yüksek, hizmet aracının vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerinin temin edilmesi yönünde hizmet edeceğini belirtti.

İş adamı 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hizmet aracı hazırladı

Sinop Gerzeli iş adamı Hüseyin Yüksek “Evde Kal Hayatta Kal” sloganıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlar için hizmet aracı hazırladı.
Gerek Türkiye gerekse dünyayı tehdit eden korona virüsünden korunmak maksadıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Gerzeli iş adamı Hüseyin Yüksek de sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir hizmet aracı hazırlatarak Gerzeli vatandaşların hizmetine sundu.
Gerze Hükmet Konağı önünde hizmet aracını tanıtan Hüseyin Yüksek aracın ve çalışanların bütün masraflarını firma olarak karşıladıklarını, hizmet aracında vatandaşlara yardımcı olacak çalışanların maaşları ve sosyal güvencelerinin şirketi ve şahsı tarafından karşılanacağını belirtti.
Gerze mahalle muhtarlarıyla görüşerek mahallelerde bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların sayılarını ve ikamet bilgilerini aldıklarını, aracın 23 Mart itibarıyla Gerzeli vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten iş adamı Hüseyin Yüksek, hizmet aracının vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerinin temin edilmesi yönünde hizmet edeceğini belirtti.

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