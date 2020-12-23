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İş adamı Ceyhan Saldanlı’nın enerji ve ilham dolu hikayesi: ‘Işığa Doğru Ceyhan Saldanlı’

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.12.2020 09:20 | Son Güncelleme

İş adamı Ceyhan Saldanlı’nın başarılarla dolu hayat hikayesini konu alan “Işığa Doğru Ceyhan Saldanlı” kitabı, Elma Yayınevi tarafından yayımlandı.Hayrettin Üçüncü ve Leyla Saral’ın kaleme aldığı eser, gelişime açık ve daha iyi bir gelecek için çalışmaya gönüllü profesyonellere ve gençlere ilham kaynağı olacak.

İş adamı Ceyhan Saldanlı’nın enerji ve ilham dolu hikayesi: ‘Işığa Doğru Ceyhan Saldanlı’

İş adamı Ceyhan Saldanlı’nın başarılarla dolu hayat hikayesini konu alan “Işığa Doğru Ceyhan Saldanlı” kitabı, Elma Yayınevi tarafından yayımlandı.
Hayrettin Üçüncü ve Leyla Saral’ın kaleme aldığı eser, gelişime açık ve daha iyi bir gelecek için çalışmaya gönüllü profesyonellere ve gençlere ilham kaynağı olacak. Kitaptan elde edilecek gelir, eğitim bursları için bağışlanacak.

40 yılı aşan deneyimiyle, enerji sektörünün öncü ve lider şirketleri arasında yer alan Aydem Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı’nın hayatını aktaran “Işığa Doğru Ceyhan Saldanlı” isimli kitap, Elma Yayınevi tarafından yayımlanarak raflarda yerini aldı. Hayrettin Üçüncü ve Leyla Saral tarafından kaleme alınan kitap, okuyucusunu Saldanlı’nın hayatında iz bırakan acı tatlı hatıra duraklarına götürüyor.

İş hayatında karşılaştığı tüm yaşanmışlıklarının gücüyle hedefinin, uzakta yanıp sönen bir ışığa ulaşmak değil; ışıkları daima yanık tutmak, memleketi elektrikle, enerjiyle buluşturmak olduğunu ifade eden Saldanlı, insana ve başarıya adanmış yaşam öyküsünü okuyucuyla buluşturuyor. Ceyhan Saldanlı’nın iş hayatında önemli yer tutan girişimlerini, gelecek hedeflerini, sıfırdan zirveye giden yoldaki çabalarını, kariyer yolculugˆunda karşılaştığı trajik olayları ve keskin virajları anlatan “Işığa Doğru Ceyhan Saldanlı”, pek çok genç profesyonel için rehber niteliği taşıyor.

İş adamı Ceyhan Saldanlı’nın enerji ve ilham dolu hikayesi: ‘Işığa Doğru Ceyhan Saldanlı’

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