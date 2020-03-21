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İş adamı Ergin’den hükümetin korona tedbirlerine destek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.03.2020 14:11 | Son Güncelleme

Diyarbakırlı iş adamı Süleyman Ergin, Türkiye’de görülmeye başlanan koronavirüs salgını sonrası hükümetin aldığı tedbirlere destek verdi.Diyarbakırlı iş adamı Süleyman Ergin’den Türkiye’de görülmeye başlanan koronavirüs salgını sonrası ölümlerle sonuçlanmasıyla hükümetin aldığı tedbirleri sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

İş adamı Ergin’den hükümetin korona tedbirlerine destek

Diyarbakırlı iş adamı Süleyman Ergin, Türkiye’de görülmeye başlanan koronavirüs salgını sonrası hükümetin aldığı tedbirlere destek verdi.
Diyarbakırlı iş adamı Süleyman Ergin’den Türkiye’de görülmeye başlanan koronavirüs salgını sonrası ölümlerle sonuçlanmasıyla hükümetin aldığı tedbirleri sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Koronavirüsün bütün dünyayı etkisi altına aldığını ve Türkiye’de de hükümetin işin başından beri işi ciddi aldıklarını belirten Ergin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca başta olmak üzere, devletimizin bütün kademeleri ortak aklı kullanarak, daha tehlike kapımıza dayanmadan gerekli tedbirleri almaya başladılar. Başta yaşlılarımız olmak üzere, hepimizin azami ölçüde, temizlik kurallarına dikkat etmesi, özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde, kalabalık yerlerde olabildiğince az kalması ve tekrar evine dönmesi, hepimiz açısından son derece faydalıdır. Bunun yanı sıra, sık sık ellerimizi sabunlu suyla yıkayıp, hem bireysel, hem de çevresel temizliğe özen göstermemiz gerekiyor. Kullandığımız bize özel bütün materyalleri de yine temizlemek, hastalığa yakalanma riskimizi minimuma indirir. Unutmamak gerekir ki, bedensel ve çevresel temizlik, bütün hastalıkların bir numaralı panzehiri temizliktir. Nisan ayının ortalarına kadar bu tempoda son derece dikkatli ve özenli gidersek, havaların ısınmasıyla beraber, koronavirüs bulaşma ihtimali de azalacak” dedi.

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