YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

OSMANİYE HABERLERİ  | 24.06.2020 08:24 | Son Güncelleme

Son 10 yılda sektörde önemli yatırımlara imza atan iş adamı Fırat Aslanbaş, Haziran ayında hizmete açtıkları Locale Ankara’da dünya kültürüne ait farklı lezzetleri bir araya getirdiklerini söyledi.Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar’da müşterilerine kapılarını açan Locale Ankara, sektörde fark oluşturacak bir menü ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

Son 10 yılda sektörde önemli yatırımlara imza atan iş adamı Fırat Aslanbaş, Haziran ayında hizmete açtıkları Locale Ankara’da dünya kültürüne ait farklı lezzetleri bir araya getirdiklerini söyledi.
Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar’da müşterilerine kapılarını açan Locale Ankara, sektörde fark oluşturacak bir menü ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Deneyimli personelle kaliteli hizmeti buluşturan Locale Ankara, dünya kültürüne ait farklı lezzetler sunuyor.
Pandemi tedbirleri kapsamında uzun süre evde kalan ve sosyal ortamlardan uzaklaşan Ankaralılar, Locale Ankara’daki ortamı çok sevdi. İş adamı Aslanbaş, Ankaralı misafirlerin kendilerini evlerinde hissetmesi için gereken ne varsa yaptıklarını belirterek, “Yeni mekanımız lezzetli yemekler, hijyenik ortam ve sosyal mesafeyi ön planda tutarak, yeniden sosyalleşmeyi tercih edenlerin ortak tercihi olacak. Misafirlerimizi yeni mekanımızda ağırlamaktan mutluyuz” dedi.
Ünlü iş adamı Fırat Aslanbaş, normalleşme sürecinden sonra yatırımlarına yeniden hız verdiklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiSultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Ulucami'de cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Osmaniye Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:09
Öğle
12:42
İkindi
16:34
Akşam
20:06
Yatsı
21:44

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Büyüköztürk Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Merkez
Savrun Eczanesi
Kadirli
Umut Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Uğur Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Düziçi’nde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Düziçi’nde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Osmaniye Ülkü Ocakları’ndan ’şehitlerimize Saygı Yürüyüşü’

Osmaniye Ülkü Ocakları’ndan ’şehitlerimize Saygı Yürüyüşü’

Tavukları kıskanan horoz, sahibini bile kovalıyor

Tavukları kıskanan horoz, sahibini bile kovalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.