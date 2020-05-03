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İş adamı Hakan Ayaz’dan korona mağdurlarına ayni ve nakdi destek

OSMANİYE HABERLERİ  | 03.05.2020 17:45 | Son Güncelleme

İnşaat, gayrimenkul ve otomotiv sektöründe adından söz ettiren iş adamı Hakan Ayaz, Korona virüs nedeniyle işinden olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyanları unutmadı.Son yıllarda inşaat ve gayrimenkul yatırımları ile dikkat çeken Ayaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz, Korona virüs kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması altında bulunan ihtiyaç sahiplerini aynı ve nakdi yardımlarda bulundu.

İş adamı Hakan Ayaz’dan korona mağdurlarına ayni ve nakdi destek

İnşaat, gayrimenkul ve otomotiv sektöründe adından söz ettiren iş adamı Hakan Ayaz, Korona virüs nedeniyle işinden olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyanları unutmadı.
Son yıllarda inşaat ve gayrimenkul yatırımları ile dikkat çeken Ayaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz, Korona virüs kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması altında bulunan ihtiyaç sahiplerini aynı ve nakdi yardımlarda bulundu. Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara destek için harekete geçen iş adamı Hakan Ayaz, İstanbul’un Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde belirlenmiş evlere gıda kolileri gönderdi.
Ayrıca, bu süreçte çalışmadığı için maddi sıkıntı içinde olanlara da gıda kolisinin yanı sıra biner TL’lik zarflarla nakdi yardım da yapıldı. Ayaz, korona krizi sürecinde elinden geldiği kadar insani yardımlara devam edeceklerini bildirdi.

İş adamı Hakan Ayaz’dan korona mağdurlarına ayni ve nakdi destek

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