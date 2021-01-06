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İş adamı İşleyen’den Vali Akbıyık’a ziyaret

HAKKARİ HABERLERİ  | 06.01.2021 12:49 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan İşleyen Tekstil Fabrikası sahibi Soner işleyen, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.İlçede büyük istihdam oluşturan İşleyen Tekstil sahibi Soner İşleyen, Hakkari genelindeki yatırımlarını daha da büyütmek için Vali Akbıyık’la görüştü.

İş adamı İşleyen’den Vali Akbıyık’a ziyaret

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan İşleyen Tekstil Fabrikası sahibi Soner işleyen, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.
İlçede büyük istihdam oluşturan İşleyen Tekstil sahibi Soner İşleyen, Hakkari genelindeki yatırımlarını daha da büyütmek için Vali Akbıyık’la görüştü. İşleyen, Yüksekova ilçesinde devam eden İşleyen Tekstil Fabrikasının kapasitesini 500 personele çıkartmak için İdris Akbıyık’a projelerini sundu.
Vali Akbıyık ise Yüksekova ilçesine desteklerini sürdüreceğini ve İşleyen Tekstilin de ilçede bir umut olduğunu söyledi.
İşleyen Tekstil Fabrikası sahibi Soner İşleyen, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Geldiği günden beri Hakkari ve ilçelerine güzel hizmetler sağlıyor. Valimizin dediği gibi “Hakkari’de hayat var” dedi.

İş adamı İşleyen’den Vali Akbıyık’a ziyaret

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