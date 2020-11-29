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İş adamı Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu taraftarlarıyla buluştu

MERSİN HABERLERİ  | 29.11.2020 16:31 | Son Güncelleme

Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık, memleketi Mersin’in Tarsus ilçesinde Tarsus İdman Yurdu taraftarlarıyla buluştu.Otoban gişelerinde Tarsus İdman Yurdu taraftarları tarafından davul zurnayla ve kurban kesilerek karşılanan iş adamı Şahin Kırbıyık, ilçeye konvoy yaparak girdi.

Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık, memleketi Mersin’in Tarsus ilçesinde Tarsus İdman Yurdu taraftarlarıyla buluştu.
Otoban gişelerinde Tarsus İdman Yurdu taraftarları tarafından davul zurnayla ve kurban kesilerek karşılanan iş adamı Şahin Kırbıyık, ilçeye konvoy yaparak girdi. Tarsus İdman Yurdu Taraftarlar Derneği’ni ziyaret eden iş adamı Şahin Kırbıyık, burada taraftarların sorunlarını dinledi.
Keyifli geçen buluşmada konuşan Şahin Kırbıyık, memleketinde olmaktan ve coşkulu karşılanmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Kırbıyık, “Doğduğum, büyüdüğüm şehrimde olmaktan son derece mutluyum. Bana yapılan karşılamam için Tarsus İdman Yurdu taraftarlarına teşekkür ederim. Tarsus’u hiçbir zaman unutmadım ve unutmayacağım. Bir Tarsuslu olarak Tarsus İdman Yurdumuza her zaman destek vereceğim. Tarsus İdman Yurdu’nun hak ettiği yere gelmesi için elimden geleni yapacağım. Daha çok kentimi ziyaret edeceğim. Bu günü siz değerli taraftarlarımızla birlikte olmaktan son derece mutluyum” dedi.
Tarsus İdman Yurdu Taraftarlar Derneği Başkanı Özer Alp ise ortak payda Tarsus İdman Yurdu olduğunu, Şahin Kırbıyık’a yapmış olduğu destek için teşekkür etti.

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