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İş adamı Murat Demir’den ihtiyaç sahibi ailelere yardım

KASTAMONU HABERLERİ  | 28.03.2020 18:36 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamlığı tarafından başlatılan ihtiyaç sahibi ailelere yardım kampanyasına iş adamı Murat Demir, bin adet gıda ve temizlik maddesi içeren yardım kolileri gönderdi.Çin’den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan hastaların sokağı çıkması yasaklandı.

Cide Kaymakamlığı tarafından başlatılan ihtiyaç sahibi ailelere yardım kampanyasına iş adamı Murat Demir, bin adet gıda ve temizlik maddesi içeren yardım kolileri gönderdi.
Çin’den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan hastaların sokağı çıkması yasaklandı. Bunun üzerine hareket geçen Cide Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kampanyası düzenledi. Kampanyaya en büyük desteği ise AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve iş adamı Murat Demir ile aile şirketi olan Güven Kepçe A.Ş. sağladı. İş adamı Murat Demir, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Cide Kaymakamlığına bin adet gıda ve temizlik maddeleri içeren yardım kolilerini gönderdi. İstanbul’dan gönderilen yardım kolileri, Cide ilçesine ulaştı. Cide Kaymakamı Ali Açıksöz nezaretinde yardım kolileri, kamyonlardan indirilerek muhafaza altına alındı.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Devletimizin ve milletimizin el ele vererek yaptığı bu mücadelede, Vekilimiz Murat Demir eşine az rastlanır bir cömertlik örneği göstermiştir. İlçemizde dağıtılan 2 bin gıda kolisinin bin adedi kendilerince karşılanmıştır. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi devletimiz ve milletimizle el ele mücadele edeceğiz söylemi karşılık bulmuştur. Kendilerine bu yardımlar için teşekkür ediyoruz” dedi.
Kaymakam Açıkgöz, yardım kolilerini belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere vakit kaybetmeksizin dağıtacaklarını kaydetti.

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