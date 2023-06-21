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İş adamından köyündeki 350 öğrenciye karne ve bayram hediyesi

21.06.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’un Malazgirtli ilçesi doğumlu olan ve İstanbul’da yaşayan hayırsever iş adamı Metin Haymana, köyündeki ilk ve ortaokulu öğrencilerine karne ve bayram hediyesi olarak ayakkabı, kıyafet ve oyuncak dağıttı.

İş adamından köyündeki 350 öğrenciye karne ve bayram hediyesi

İş adamı Metin Haymana, kendi köyü olan Malazgirt ilçesine bağlı Nurettin köyünde yaşayan 350 öğrenciye karne ve bayram hediyesi dağıttı. Ata toprağında bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Metin Haymana, “Bugün ata baba toprağındayız. Çok heyecanlıyız, mutluyuz. Muhtarımızla birlikte akrabalarım ile birlikte çocuklarımıza, kardeşlerimize karne ve bayram hediyesi dağıttık. Bu heyecanı hep birlikte yaşadık. Ne kadar da gurbette olsak bir yanımız sıladadır. Şansım ve şirketimiz adına her zaman onların yanındayız. Bu vesile ile ben tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederim” dedi.
İş adamı Haymana’ya teşekkür eden Nurettin Köyü Muhtarı Erkan Dinçer ise “Sevgili hemşehrimiz çocuklarımızı sevindirdi, kendisine çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 350 kişiye hediye dağıttı. Bu da doğuda diğer iş insanlarına iyi bir örnek olsun. Onlarda kendi memleketlerinde bu güzellikler yapsınlar” ifadelerini kullandı.

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