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İş adamını otomobiline bindiği sırada gasp ettiler

İHA İHA
29.03.2024 13:55
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İstanbul’dan geldikleri Bolu’da otomobiline bindiği sırada iş adamını gasp eden 4 şüpheli, polis ekiplerinin 46 farklı noktadan 360 saatlik güvenlik kamera kaydı izlemesiyle yakalandı.

Yaşamkent Mahallesindeki sitede 22 Mart Cuma günü meydana gelen olayda, evinden çıkan iş adamı otomobiline bindiği sırada motosiklet kaskı takan 4 kişinin silahlı gaspına uğradı. İş adamının içinde para ve değerli ziynet eşyalarının bulunduğu çantası şüpheliler tarafından gasp edildi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

360 SAATLİK KAMERA KAYDI İZLEDİLER

Polis ekiplerinin 46 farklı noktadan 360 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının incelemesi neticesinde şahısların kimlikleri ve İstanbul’dan geldikleri tespit edildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların bulunduğu İstanbul ve Muğla’da operasyon yaptı. Ekipler tarafından şahısların ikametlerine yapılan operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Şahısların evlerinde 4 ruhsatsız tabanca, 528 tabanca fişeği, bin 80 euro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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