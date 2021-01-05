İş adamlarından 8 derslikli anaokulu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde gıda, inşaat, hazır beton, tarım, otomotiv, eğitim, medya sektörlerinde faaliyet gösteren özel bir şirket tarafından 8 derslikli Anaokulu yaptırılacak.

Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi’nde yaptırılacak 8 derslikli anaokulunun yapım protokolü imza töreni, Vali Tuncay Sonel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, anaokulunun yapımını üstlenen hayırsever iş adamları Selman Altaş ve Uğur Altaş’ın katılımıyla valilik makamında gerçekleştirildi.

Ordu’ya 8 derslikli bir anaokulu kazandıracak olan aile fertlerine teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, aileye bağlı şirketlerin ihracat yaptığını, işletmelerinde yüzlerce insanın istihdam edildiğini belirtti. Vali Sonel, “Bugün, daha önceki yıllarda olduğu gibi eğitimde de yine bir anaokulu yaparak, Ordu’muza katkıda bulunacaklar. Bu vesileyle hem Uğur bey kardeşime, hem Salman bey kardeşime Altaş ailesi adına teşekkürler ediyorum. Allah razı olsun. Kendilerine hayırlı bol kazançlar diliyorum. Anaokulumuz 8 derslikli ve ismi de Derya Yeşim Altaş Anaokulu olacak. Yapılacak Anaokulunda bu vatana, millete, bayrağına hayırlı evlat olarak yetişecekler. Ben tekrar katkılarından dolayı Allah razı olsun diyorum. Yolları, bahtları açık olsun, sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

İş adamı Uğur Altaş, “Sayın Valim sizden de Allah razı olsun. Teşvik ettiniz, öncülük ettiniz. Aklımızda böyle bir proje yoktu sizin sayenizde oldu. İnşallah devamı da olur. Her yıl olmasa bile iki yılda bir, yılaşırı bir okul ya da cami yapmak ya da hayır kurumu yapmak inşallah nasip olur bizlere” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından iş adamları tarafından Karacaömer Mahallesi’nde, 4,5 dönümlük arazi üzerine 8 derslikli olarak yaptırılacak Derya Yeşim Altaş Anaokulu’nun yapım protokolü imzalandı.



