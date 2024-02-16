YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. İş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı

İş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı

İHA İHA
16.02.2024 07:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da tartıştığı iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı

Olay, Çepni Mahallesi Kerebi Gazi 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıl S., sosyal medya üzerinden tartıştığı iş arkadaşı Ahmet C. E. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Anıl S. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklama olayının şüphelisi Ahmet C. E., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahallesindeki kadınlara 5 yıldır sağlık taraması yaptırıyorMahallesindeki kadınlara 5 yıldır sağlık taraması yaptırıyor
Mersin Üniversitesi’ne Almanya’daki üniversitelerden iş birliği ziyaretiMersin Üniversitesi’ne Almanya’daki üniversitelerden iş birliği ziyareti
Amasyalı öğrenciler tarihi camileri minyatür tablolara işlediAmasyalı öğrenciler tarihi camileri minyatür tablolara işledi
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 16 Şubat Cuma

İmsak
06:02
Sabah
07:27
Öğle
12:59
İkindi
15:53
Akşam
18:22
Yatsı
19:41

Çorum Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Cuma

Bozdoğan eczanesi
Merkez
Hayat eczanesi
Dodurga
Hicret eczanesi
Alaca
Ecem eczanesi
Ugurludag
Bariş eczanesi
Iskilip
Şifa eczanesi
Oguzlar
Çağatay eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.