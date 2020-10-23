İş Bankası, 2'nci Tarım Girişimciliği Yarışması'nı düzenliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, tarım alanında teknolojiye dayalı yenilikçi uygulamaların sektöre katılımını sağlamak ve bu girişimlerin ölçeklenmelerine katkı sunmak amacıyla Tarım Girişimciliği Yarışması düzenliyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, girişimler, tarım ile ilgili projelerinin detaylarını yazarak başvurularını 6 Kasım 2020'ye kadar isbankasitarimyarismasi.com üzerinden yapabilecek. Toplanan başvurular arasından yarışmaya katılacak girişimler belirlenecek ve projeler, alanında önde gelen jüri üyelerince değerlendirilecek.

Yarışma sonunda yapılacak jüri sunumlarının ardından seçilecek girişimler, İş Bankası tarafından belirlenecek büyük ödülün sahibi olmaya hak kazanmanın yanı sıra, Bankanın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’na girmeye hak kazanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, pandemi döneminin, tarımın vazgeçilmez ve stratejik bir sektör olduğunu gösterdiğini belirterek, sürdürülebilir tarım için teknoloji kullanımının ve tarım girişimciliğinin artması gerektiğini kaydetti.