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  4. İş Bankası, 2'nci Tarım Girişimciliği Yarışması'nı düzenliyor

İş Bankası, 2'nci Tarım Girişimciliği Yarışması'nı düzenliyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.10.2020 16:13 | Son Güncelleme

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek: - "Bu yarışma ile tarım alanında yenilikçi projelerin artmasını ve girişimcilerin tarım odaklı projelere imza atmalarını özendirmeyi amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, tarım alanında teknolojiye dayalı yenilikçi uygulamaların sektöre katılımını sağlamak ve bu girişimlerin ölçeklenmelerine katkı sunmak amacıyla Tarım Girişimciliği Yarışması düzenliyor.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, girişimler, tarım ile ilgili projelerinin detaylarını yazarak başvurularını 6 Kasım 2020'ye kadar isbankasitarimyarismasi.com üzerinden yapabilecek. Toplanan başvurular arasından yarışmaya katılacak girişimler belirlenecek ve projeler, alanında önde gelen jüri üyelerince değerlendirilecek.

Yarışma sonunda yapılacak jüri sunumlarının ardından seçilecek girişimler, İş Bankası tarafından belirlenecek büyük ödülün sahibi olmaya hak kazanmanın yanı sıra, Bankanın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’na girmeye hak kazanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, pandemi döneminin, tarımın vazgeçilmez ve stratejik bir sektör olduğunu gösterdiğini belirterek, sürdürülebilir tarım için teknoloji kullanımının ve tarım girişimciliğinin artması gerektiğini kaydetti.

Şimşek, "İş Bankası olarak, tarımda teknolojik dönüşüme büyük önem veriyor ve buna yönelik Dijital Tarım Çözümü, İmeceMobil gibi çeşitli projeler hayata geçiriyoruz. Tarım sektöründe yeni girişimlerin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi amacıyla Tarım Girişimciliği Yarışması’nı ikinci kez düzenliyoruz. Bu yarışma ile tarım alanında yenilikçi projelerin artmasını ve girişimcilerin tarım odaklı projelere imza atmalarını özendirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House bünyesinde 2017 yılından bu yana sürdürülen Workup Girişimcilik Programı, ülke ekonomisi için katma değer yaratabilecek teknoloji odaklı, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modellerine sahip girişimleri desteklemeye devam ediyor. Programdan şimdiye kadar toplam 60 girişim mezun oldu.

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