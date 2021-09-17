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İş Bankası'ndan ÇekCepte uygulaması

17.09.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek: - "ÇekCepte uygulaması ödeme sistemleri içinde yoğun olarak kullanılan çekli işlemlere yeni bir soluk getirecek"

İSTANBUL (AA) - İşCep'in ÇekCepte özelliği ile esnaf ve KOBİ'ler hangi bankadan olursa olsun vadesi gelmemiş çekleri kolayca nakde çevirebiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası, esnaf ve KOBİ'lerin ticaret hayatını kolaylaştırmak ve onlara hız kazandırmak için dijital finansal çözümlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor.

İşCep'in ÇekCepte özelliği ile henüz vadesi gelmemiş çekler kolayca nakde çevrilebiliyor. Esnaf ve KOBİ'ler çeklerinin karşılığında kredi kullanmak için saniyeler içerisinde başvuruda bulunabiliyor, bu sayede bir yandan işlerine devam ederken, diğer yandan alacaklarının vadesini beklemeden, ödemelerinin tarihini daha rahat planlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, esnaf ve KOBİ'lerin finansmana erişimlerinde önemli olan tüm finansal enstrümanlara yönelik dijitalleşme imkanlarını gözeterek çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

ÇekCepte uygulamasının da ödeme sistemleri içinde yoğun olarak kullanılan çekli işlemlere yeni bir soluk getireceğini aktaran Şimşek, "İşCep üzerinden karekodu okutulan çekin bir tür röntgenini çekiyoruz ve başvuru sonucunu saniyeler içinde müşterimize iletiyoruz. Müşterilerimiz de aldıkları bu hızlı ön onaydan sonra çekle birlikte şubeye 2 iş günü içinde başvurarak son derece süratli bir şekilde başvurularını sonuçlandırabiliyorlar. İş Bankası olarak müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara en uygun çözümleri sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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