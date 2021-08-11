İş Bankası’ndan tarım odaklı girişimcilik programı "WorkupAgri"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, Türkiye'de girişimciliğin gelişmesi ve ekosistemin büyümesi adına sunduğu kapsamlı desteklerini tarım alanında düzenlenecek girişim hızlandırma programı WorkupAgri ile genişletiyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası 4 yıldır kesintisiz devam eden bağımsız girişimcilik programı Workup’ın çatısı altında tarım alanında değer önerisi geliştirerek, ülkede tarım ekonomisinin gelişmesine yönelik çözümler üreten sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji startup’larının büyümesine destek olmayı amaçlıyor.

9 Eylül Perşembe gününe kadar başvurulabilecek programda, tarım alanında enerji, su tasarrufu, gübreleme, ilaçlama lojistik, üretim, tedarik zinciri vb. alanlarda akıllı teknolojileri kullanarak verimliliği artıran, doğayı koruyan veya iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sunan bir çözümü olan 5 girişim seçilecek. Seçilen girişimler altı ay sürecek eğitim, mentorluk, İş Bankası ve grup şirketleri ile iş geliştirme, ulusal ve uluslararası geniş iş ağına erişim ile yatırımcılarla buluşma imkanına sahip olacaklar.

- "WorkupAgri sürdürülebilir değer üretme yaklaşımımızın bir ürünü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, WorkupAgri programı ile girişimcilik ekosistemine katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

İş Bankası olarak tüm faaliyetleri çevreye ve topluma sürdürülebilir değer üretme yaklaşımıyla yürüttüklerini ifade eden Şimşek, Workup ile şu ana kadar 107 girişime ev sahipliği yapıldığı bilgisini verdi.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Mezun olan her 4 girişimden 3’ünün girişimcilik yolculuğuna devam ettiği programa dahil olan 29 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 6,2 milyon dolar yatırım aldı, yurt dışına açılanlar oldu. Bu alandaki tecrübemiz ve kazanımlarımızın yanı sıra, iş ortağımız ve hızlandırıcı partnerimiz Hackquarters desteği ile banka olarak çok önem verdiğimiz tarım alanına özel bir programla ekosisteme destek olmak istedik. Tarım girişimciliği alanında iki senedir düzenlediğimiz yarışmalarda da burada çok daha uzun soluklu bir sistem kurabileceğimizi gördük ve Workup yapısına tarıma özel bir alan ekledik. Tarım odaklı girişim hızlandırma programımız WorkupAgri ile teknolojiyi doğanın hizmetine sunacak fikirlerin, girişimcilerin yolunu açmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarını sürdüren tüm girişimlerimizi WorkupAgri programımıza davet ediyoruz."​​​​​​​

