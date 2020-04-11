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İş başa düştü, asfaltı başkan döktü

TRABZON HABERLERİ  | 11.04.2020 12:17 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İskenderpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

İş başa düştü, asfaltı başkan döktü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İskenderpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinden yol çalışması ile ilgili bilgi alan Başkan Zorluoğlu, daha sonra iş makinesinin başına geçerek asfalt döktü.
Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bir taraftan tüm gücümüzle dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını ile mücadele ederken bir taraftan da diğer faaliyetlerimizi aksatmamaya özen gösteriyoruz. Bu manada İskenderpaşa Mahallemizde bulunan yolumuz zamanla bozulmuştu. Ekiplerimiz bozulan yolları büyük bir titizlikle asfalt dökerek onarıyor. Tüm mesai arkadaşlarıma bu zor süreçte gösterdikleri özverili çalışma nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İş başa düştü, asfaltı başkan döktü

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