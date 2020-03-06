İş bulamayan karı koca girişimci oldu

ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'un Havza ilçesinde iş bulamayınca girişimci olan çift, açtıkları bazlama imalathanesini şimdi büyütmeyi hedefliyor.

Farklı sektörlerde çalışıp işsiz kalan iki çocuk babası Uğur Ayan'ın eşi de iş bulamayınca ekonomik açıdan zor bir sürece girdi.

Dar boğazdan kurtulmak için girişimci olmaya karar veren Ayan çifti, borç alarak bazlama imalathanesi açtı. Karı koca yoğun şekilde çalışan çift, hem borçlarını ödedi hem de evlerini rahatça geçindirmeye başladı.

Tülay Ayan, AA muhabirine, işe girmek için dışarıdan liseyi bitirdiğini, pek çok kursu tamamlayarak sertifika sahibi olduğunu anlattı.

Eşinin de geçici işlerde çalıştığını belirten Ayan, "Ben bir türlü iş bulamadım. Eşim de işsiz kalınca oturup böyle bir iş yapmaya karar verdik. Eşim ilk başta istemedi. Daha sonra o da bana destek vermeye karar verdi. Sonradan işimiz çok güzel gelişti ve kazanmaya başladık." diye konuştu.

Bazlamaya yörede "pıtıl" denildiğini belirten Ayan, "Annemizden ve büyüklerimizden öğrendiğimiz bir ekmek. Talep oldukça fazla. Günde yaklaşık 450 adet pıtıl imal ediyor ve satıyoruz. Ruhsatlı bazlama imalathanesiyiz." ifadelerini kullandı.