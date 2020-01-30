YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İş çıkışında silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

İş çıkışında silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Kayseri’de arkadaşlarıyla beraber iş çıkışında evine giden yabancı uyruklu kadın, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesi Şenyurt mahallesinde meydana gelen olayda sabaha karşı iş yerinden çıkan A.A.(37), Y.Ö.(28) ve yabancı uyruklu I.K.

İş çıkışında silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

Kayseri’de arkadaşlarıyla beraber iş çıkışında evine giden yabancı uyruklu kadın, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesi Şenyurt mahallesinde meydana gelen olayda sabaha karşı iş yerinden çıkan A.A.(37), Y.Ö.(28) ve yabancı uyruklu I.K. (38) isimli 3 kadın, evlerine gitmek için bindikleri araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekipleri tarafından Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılan yabancı uyruklu I.K. isimli kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralı olan iki kadının da tedavileri devam ediyor.
Olayla ilgili olarak zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Deprem sonrası unutulmadılar

Deprem sonrası unutulmadılar

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

KTSO ve LTSO’nun yardım tırı depremzedelere ulaştı

KTSO ve LTSO’nun yardım tırı depremzedelere ulaştı

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
12:56
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin’in 2020 mesajı

İ.M. Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin’in 2020 mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.