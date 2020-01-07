İş dünyası EGİAD Ticaret Köprüsünde buluştu

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Ticaret Köprüsü, iş dünyasına örnek olmaya devam ederken, EGİAD üyelerinin en temel beklentilerinden biri olan iş ağlarını (networking) kurmak ve genişletmek amacıyla oluşturulan söz konusu etkinliğe bu yıl da katılım yüksek oldu

İş ağı konusunda doğru uygulamalarla tanışmayı ve bu uygulamaları hayata geçirmeyi amaç edinen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)’nin genç iş insanları, ‘EGİAD 7. Ticaret Köprüsü’ etkinliğinde bir araya geldi. Türkiye’de girişimcilik ekosistemine önemli katkılarda bulunan organizasyona, 100’e yakın iş dünyası temsilcisi katılım gösterdi. Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını da buluşturan etkinlik bir otelde gerçekleşti. İş dünyasının birbiriyle tanıştığı ve iş bağlantısı kurduğu toplantı, tüm Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine örnek oldu.

EGİAD, üyelerinin en temel beklentilerinden biri olan iş ağlarını (networking) kurmak ve genişletmek amacıyla "EGİAD Ticaret Köprüsü" başlığı altında "Speed Networking

