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İş dünyası yaraları sarmak için seferber oldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Türk iş dünyası depremzedelerin yaralarını sarabilmek için seferber oldu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki 81 ildeki Oda ve Borsalar Elazığ ve Malatya için harekete geçerek bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yardımları göndermeye başladı.

İş dünyası yaraları sarmak için seferber oldu

Türk iş dünyası depremzedelerin yaralarını sarabilmek için seferber oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki 81 ildeki Oda ve Borsalar Elazığ ve Malatya için harekete geçerek bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yardımları göndermeye başladı. Gaziantep Ticaret Odası da bölgenin gıda ve giyim ihtiyaçlarına destek olabilmek için makarna ve kışlık giyim malzemelerinden oluşan yardım tırlarını bölgeye sevk etti. Yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu dile getiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “acılarımızı azaltmanın tek yolu paylaşmaktır” dedi. Yıldırım şu değerlendirmelerde bulundu:
“GTO ailesi olarak hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşananlardan hepimiz derin üzüntü duyduk. Dualarımız depremzede kardeşlerimizle. Acılarını paylaşarak biraz olsun azaltmak ve yaralarını bir nebze olsun sarabilmek istedik. Bölgenin ihtiyacı olan gıda ve giyim malzemelerine katkı sunabilmek adına Gaziantep Ticaret Odası ailesi olarak makarna ve kışlık giyim malzemelerinden oluşan yardım paketlerimiz yola çıktı. Dileğimiz bir daha böyle şeyler yaşanmaması. Tüm milletimizin başı sağ olsun, tüm milletimize geçmiş olsun.”

İş dünyası yaraları sarmak için seferber oldu

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Fıstıklık Eczanesi
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Osmanlı Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Zeytinli Eczanesi
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Badem Eczanesi
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