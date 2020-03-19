İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı açıklamasında, paketin, piyasaları rahatlatacağını vurguladı.

Açıklanan paketi reel sektörün 10 gündür beklediğini belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hükumetimiz ve kamu sektörü, üzerine düşeni son derece hızlı bir şekilde yerine getiriyor. Reel sektöre de görevler düşüyor. Bu pakette reel sektörün istihdam ile ilgili beklentilerinin karşılandığını görüyoruz. Reel sektörün bir diğer isteği de finansmana erişim kolaylığı ve günü gelen borçların ertelenmesi ile ilgili taleplerdi. Reel sektörün istihdama ödediği katkı payları vardı. Bunların tamamının pakette karşılandığını görüyoruz."

Gülsoy, 100 milyar liranın özel sektörü, çalışanları ve vatandaşları rahatlatacağını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: