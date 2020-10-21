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İş dünyasından Ersin Tatar’a kutlama

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.10.2020 18:22 | Son Güncelleme

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu ve Gençlik ve Spor Konfederasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Ersin Tatar’ı tebrik etti.Türkiye’de iş dünyası, yayınladıkları açıklamalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Ersin Tatar’ı tebrik etti.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu ve Gençlik ve Spor Konfederasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Ersin Tatar’ı tebrik etti.
Türkiye’de iş dünyası, yayınladıkları açıklamalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Ersin Tatar’ı tebrik etti. Bu kapsamda Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Rüştü Balta, konfederasyon adına yazılı açıklama yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı tebrik etti. “SANKON yönetim kurulu olarak KKTC de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve seçimin galibi KKTC’nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar beyefendiyi kutluyoruz. İnanıyoruz ki Kıbrıs Türk halkı uzun yıllardır vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinin sonuna gelmiş. Yakın bir gelecekte bağımsızlığı bütün dünya devletleri tarafından kabul edilecektir. Türkiye ile KKTC arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlama ya bundan sonra da büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.
SANKON Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise SANKON Genel Başkanı İş Adamı Sayın Ferudun Cevahiroğlu’nun Tatar’ı telefonla arayarak tebrik ettiği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2.Cumhurbaşkanı M.Ali Talat ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile de seçimleri değerlendirdiği ifade edildi.
Öte yandan Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Savaş Buyurman da yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirdi. Buyurman yaptığı açıklamada, “KKTC seçim sonuçlarının öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Sayın Ersin Tatar beyefendiyi KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden dolayı kutluyor ve kendisine yeni görevinde başarılar dileriz. Gençlik ve Spor Konfederasyonu yönetim kurulu olarak her zaman ve her platform da KKTC devletinin bağımsızlığını destekledik, bundan sonra da büyük bir kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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