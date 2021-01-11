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İş dünyasını ve dijitalleşme anlatıldı

11.01.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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İş dünyasını ve dijitalleşme anlatıldı

Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu düzenlediği online etkinliklerle, değişen ve yenilenen şartlarda yapılması gerekenlere dikkat çekti.Kurulduğu günden beri birçok önemli ve geniş çaplı organizasyonlara imza atan Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu, herkese açık olarak düzenledikleri online etkinlikle konuk ettikleri, uzmanlarla ve sektör temsilcileriyle katılımcılara önemli bilgiler verdiler.Öğrencilerin kendilerinin organize ettiği DÜKAT Online Talk etkinliğinde; dijitalleşme, girişimcilik ve e-ticaret eğitimlerine yer verdi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu düzenlediği online etkinliklerle, değişen ve yenilenen şartlarda yapılması gerekenlere dikkat çekti.
Kurulduğu günden beri birçok önemli ve geniş çaplı organizasyonlara imza atan Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu, herkese açık olarak düzenledikleri online etkinlikle konuk ettikleri, uzmanlarla ve sektör temsilcileriyle katılımcılara önemli bilgiler verdiler.
Öğrencilerin kendilerinin organize ettiği DÜKAT Online Talk etkinliğinde; dijitalleşme, girişimcilik ve e-ticaret eğitimlerine yer verdi. Her kesimden geniş katılımın olduğu bu etkinlikte; Özlem Dallı “Dijitalleşme”, Ümit Ünker “Girişimcilik Ekosistemi, İletişim” hakkında bilgi ve deneyimlerini anlatırken, Mürsel Ferhat Sağlam “e-Ticaret ve Dijital Pazarlama Kavramları” hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Dijitalleşmenin insandan eşyaya, resmi kurumlardan özel kurumlara ve üretimden pazarlamaya kadar yaşamın her alanına kadar girdiğinin vurgulandığı etkinlikte, herkesin ve her kurumun artık dijitalleşmenin önemini anladığını ve bu alanda eğitimin sürekliliğine dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.
Etkinliğin oldukça yararlı geçtiğini söyleyen Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu Öğrencileri, kendilerine her zaman destek olan Topluluk Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Özkan Şahin’e ve bilgi ve deneyimlerini paylaşan konuklarına teşekkür ettiler.

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