İş görüşmesinde cinsel saldırıda bulunan avukata 1 yıl 8 ay hapis cezası

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık avukat Mehmet Teoman S. ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanının dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından ’sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak’ suçundan yargılanan sanık Teoman hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası verilirken, hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar verildi.

Mağdur avukatı Ceren Kalay Eken ise verilen cezanın ardından şunları söyledi:

“Genelde bu tarz cinsel saldırı dosyalarında toplum tarafından kabul görmüş kişiler daha rahat suç işliyorlar. Mağdurlarda çekinebiliyorlar düşündükleri için hani bana kim inanır falan gibi çekinebiliyorlar”.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Avukat E.B., 2 yıl önce iş görüşmesi için gittiği hukuk bürosunda avukat Mehmet Teoman S.’nin kalça ve göğüs bölgesine dokunup, taciz ettiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mehmet Teoman S. hakkında ’sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak’ suçundan dava açılmıştı.

