YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İş insanı Abdullah Üçyol son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Abdullah Üçyol son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR HABERLERİ  | 05.01.2021 17:28 | Son Güncelleme

Menemen’in sevilen iş adamlarından Deniz Üçyol ve Tarık Üçyol’un babaları, Menemenspor’un eski kulüp başkanı Abdullah Üçyol hayatını kaybetti.Menemen’in tanınmış iş adamlarından Menemenspor’un eski kulüp başkanı, eski ANAP ilçe başkanı, İzmir Şanlıurfa Federasyonu Kurucu Üyesi, İzmir Siverekliler Derneği eski Başkanı Abdullah Üçyol 73 yaşında hayatını kaybetti.

Menemen’in sevilen iş adamlarından Deniz Üçyol ve Tarık Üçyol’un babaları, Menemenspor’un eski kulüp başkanı Abdullah Üçyol hayatını kaybetti.
Menemen’in tanınmış iş adamlarından Menemenspor’un eski kulüp başkanı, eski ANAP ilçe başkanı, İzmir Şanlıurfa Federasyonu Kurucu Üyesi, İzmir Siverekliler Derneği eski Başkanı Abdullah Üçyol 73 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda siyasetçi, STK başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Üçyol, sevenlerinin duaları ve gözyaşları eşliğinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Foça Mezarlığında defnedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

İzmir Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:55
Sabah
08:22
Öğle
13:22
İkindi
15:50
Akşam
18:11
Yatsı
19:34

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Duru Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Termal Eczanesi
Balcova
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Rey Eczanesi
Bayrakli
Tepekule Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.