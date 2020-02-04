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İş insanı aracın altında can verdi

İZMİR HABERLERİ  | 04.02.2020 13:24 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde iş insanı Rüstem Yüksel’e bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar İnönü Mahallesi’nde, İzmir Aydın yolu üzerinde S.Y.

İzmir’in Torbalı ilçesinde iş insanı Rüstem Yüksel’e bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar İnönü Mahallesi’nde, İzmir Aydın yolu üzerinde S.Y. yönetimindeki 35 EYB 06 plakalı kapalı kasa panelvan minibüs ile geri geri seyir halinde ilerlediği sırada kör noktada yaya olarak duran iş insanı Rüstem Yüksel isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve sürücünün de fark etmemesiyle aracın altında kalan iş insanı Rüstem Yüksel hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alınarak Torbalı İlçe Jandarma Karakoluna götürüldü.

İş insanı aracın altında can verdi

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