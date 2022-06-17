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İş insanı Davut Doğan'ın annesinin cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi

17.06.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Davut Doğan'ın annesinin cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi

ÇANAKKALE (AA) - Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan'ın, 83 yaşında vefat eden annesi Hacı Ayşe Doğan'ın cenazesi Çanakkale'nin Biga ilçesinde defnedildi.

Hacı Ayşe Doğan'ın cenazesi, Şirintepe Mahallesi'ndeki evinden alınarak Doğtaş Fabrika Hacı Ali Doğan Camisi'ne getirildi.

Caminin bahçesindeki törende, Davut ve Şadan Doğan ile yakınları taziyeleri kabul etti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Şadan Doğan, törende yaptığı konuşmada, annesinin aileyi bir arada tutan çok önemli bir değer olduğunu söyledi.

Annesinin herkesin yardımına koştuğunu dile getiren Doğan, "Okuma yazma bilmezdi ama kız çocukları okusun diye Hacı Ayşe Doğan Kız Teknik ve Meslek Lisesini yaptırdı. Bize çalışkanlığı, dürüstlüğü, insanlığa hizmet etmeyi öğretti. Mekanı cennet olsun." dedi.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Doğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri, Doğanlar Holding yetkilileri ve çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Doğan'ın naaşı, namazın ardından Çiçeklidede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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