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İş insanından köylülere Ramazan yardımı

OSMANİYE HABERLERİ  | 07.05.2020 12:05 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yardımsever bir iş adamı, 14 köydeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulunduİlçede lojistik ve inşaat sektöründe hizmet veren iş insanı Mehmet Suna, Ramazan ayı dolayısıyla kendi imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmak istediklerini belirterek, "Özellikle köylerimizde yaşayan gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yardımsever bir iş adamı, 14 köydeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulundu
İlçede lojistik ve inşaat sektöründe hizmet veren iş insanı Mehmet Suna, Ramazan ayı dolayısıyla kendi imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmak istediklerini belirterek, "Özellikle köylerimizde yaşayan gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık. Bu nedenle de köy ve mahalle muhtarlarımız ile görüşerek ihtiyaç sahibi kaç aile olduğunu tespit etmelerini ve ona göre yardım kolisi hazırlatacağımızı söyledik. Onlarda bize bu konuda yardımcı oldular. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonunda ilk etapta; ilçemize bağlı Çatak, Kuşcu, Yazlamazlı, Elbeyli, Yenifarsak, Yeşilyurt (Zindan), Çitli, Karaguz ve Bostanlar (Göllüler) köyü ile Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi ile Böcekli beldesi Boyalı (Kürt Mahmutlar) mahallerindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yardım kolilelerimiz bu köylerin ve mahallelerin muhtarlarına teslim ettik. Yardımlarımız Ramazan ayı boyunca devam edecek" dedi.

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Akşam
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Akgül Eczanesi
Merkez
Besnek Eczanesi
Merkez
Büyüköztürk Eczanesi
Merkez
Öndaşlar Eczanesi
Kadirli
Umut Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
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