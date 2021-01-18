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İş insanından örnek davranış

18.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışı ve ardından başlayan soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, duyarlı insanların çabaları ile hayatta kalmaya çalışıyor.Kar yağışı hayatı birçok konuda zorlaştırırken, en çok etkilenenler ise sokak hayvanları oldu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışı ve ardından başlayan soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, duyarlı insanların çabaları ile hayatta kalmaya çalışıyor.
Kar yağışı hayatı birçok konuda zorlaştırırken, en çok etkilenenler ise sokak hayvanları oldu. Osmaneli’deki iş insanı Coşkun Seyyar, karlı ve soğuk havada yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Seyyar, Osmaneli Arapuçtu mevkinde bulunan sokak hayvanlarını ve ilçedeki sokak hayvanlarını besleyerek örnek bir davranışa bulundu. Coşkun Seyyar, vatandaşları da soğuk havalarda sokak hayvanları için evlerinin önüne bir kap su ve yiyecek bırakmaya davet etti. İlçede hafta sonu yaşanan soğuk ve kar yağışlı hava dolayısıyla yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçen iş insanı Seyyar, ”İlçenin farklı noktalarına sokak hayvanları için su ve yiyecekler bıraktım. Sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı cadde, sokak ve kırsal bölgelere su ve yiyecek bırakarak, tüm vatandaşları da bu havalarda sokak hayvanları için evlerinin ve iş yerlerinin önüne bir kap su ve yiyecek bırakmaya davet ediyorum” dedi.

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