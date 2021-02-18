YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. İş kazasında feci şekilde hayatını kaybetti

İş kazasında feci şekilde hayatını kaybetti

18.02.2021 13:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İş kazasında feci şekilde hayatını kaybetti

Aydın’ın Karpuzlu ilçesindeki maden işletmesinde çalışan Taner Çulhaoğlu (30) iş kazasında feci şekilde hayatını kaybetti.Olay bugün sabah saatlerinde Güney Mahallesi’nde meydana geldi.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesindeki maden işletmesinde çalışan Taner Çulhaoğlu (30) iş kazasında feci şekilde hayatını kaybetti.
Olay bugün sabah saatlerinde Güney Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Çulhaoğlu, maden işletmesinde bulunan üretim bandının rulmanını değiştirirken makineye kolunu kaptırdı. Bir anda kolunu kaptırması sonucu makineye sıkışan Çulhaoğlu, feci şekilde hayatını kaybetti. ihbar üzerine bölgeye Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Çulhaoğlu’nun cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası Çulhaoğlu’nun genç yaşta hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İş kazasında feci şekilde hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:27
Sabah
07:48
Öğle
13:28
İkindi
16:29
Akşam
18:57
Yatsı
20:13

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Çankır Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Ağaçları dona karşı elyafla korudular

Ağaçları dona karşı elyafla korudular

Nazilli’de kandil geleneği bozulmadı

Nazilli’de kandil geleneği bozulmadı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, heykel sanatıyla kadın erkek eşitliğini anlatacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, heykel sanatıyla kadın erkek eşitliğini anlatacak

İl Emniyet Müdürü Ekici, ADÜ Rektörü Aldemir ile görüştü

İl Emniyet Müdürü Ekici, ADÜ Rektörü Aldemir ile görüştü

İl Emniyet Müdürü Ekici, ADÜ Rektörümü Aldemir ile görüştü

İl Emniyet Müdürü Ekici, ADÜ Rektörümü Aldemir ile görüştü

Didim’de Jant çalan hırsız yakalandı

Didim’de Jant çalan hırsız yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.