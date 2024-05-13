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  4. İş kazasının yaşandığı inşaat alanı yayalar için risk taşıyor

İş kazasının yaşandığı inşaat alanı yayalar için risk taşıyor

AA AA
13.05.2024 10:29
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Başkent'te 1 Nisan'da bir işçinin hayatını kaybettiği bina yıkım sahası, güvenlik tedbirleri alınmaması sebebiyle risk taşıyor.

Hizmet-İş Sendikasının mart ayında GMK Bulvarı'nda yıkımını başlattığı binada, 1 Nisan'da bir işçinin yaşamını yitirmesi üzerine yıkım çalışmaları durdurulmuştu.

Yıkım çalışmaları yarıda bırakılan binanın çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmamasından şikayetçi olan mahalle sakinleri, gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.

"GEREKLİ TEDBİRLER BİR AN ÖNCE ALINMALI"

Mahalle sakinlerinden Nihat Bardakçı, her gün iş kazasının yaşandığı yıkım sahasının önünden geçmek zorunda kaldığını belirterek, inşaat alanının önlem alınmaması sebebiyle yeni kazalara davetiye çıkardığını söyledi.

Çalışmalar sırasında moloz parçalarının yayalara zarar vermemesi için alınan önlemlerin yeni kaza riski taşıdığına dikkati çeken Bardakçı, "Yüzlerce kilo ağırlığındaki metal parçalar yayalar için risk oluşturuyor. Binanın yıkımını yaptıran sendika ile yetkili belediyenin gerekli tedbirleri bir an önce almasını istiyoruz." dedi.

Diğer bir mahalle sakini Gülay Harmandar da iş kazasının yaşanmasının ardından inşaat sahasının kaderine terk edildiğini belirterek, "İnşaat sahasında ilave hiçbir tedbir alınmadığı gibi yıkım sırasında alınan tedbirler bile risk oluşturmaya başladı." ifadelerini kullandı.

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Hizmet-İş Sendikası

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