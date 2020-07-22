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İş Kulübü’nde toplu iş görüşmeleri başladı

DÜZCE HABERLERİ  | 22.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve DTSO işbirliğiyle kurulan Düzce İş Kulübü’nde iş görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor.Motor firmasıyla yapılan anlaşma gereği 60 kişilik istihdam için 30’ar kişilik gruplar halinde adaylar ile görüşmeler Düzce İş Kulübü Hizmet Binasında yapılıyor.

İş Kulübü’nde toplu iş görüşmeleri başladı

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve DTSO işbirliğiyle kurulan Düzce İş Kulübü’nde iş görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor.
Motor firmasıyla yapılan anlaşma gereği 60 kişilik istihdam için 30’ar kişilik gruplar halinde adaylar ile görüşmeler Düzce İş Kulübü Hizmet Binasında yapılıyor. Ön oryantasyon ve iş bilinci eğitimlerinden oluşan eğitim paketiyle işverenlerin işbaşı eğitim aşamasında daha az zaman kaybetmeleri ve çalışanların daha hızlı işe adapte olmaları amaçlanıyor.
30 kişilik ilk grubun eğitim çalışmaları sırasında DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Düzce İŞ-KUR İl Müdürü Ferhat Acar da hazır bulunarak hem firma yetkililerine hem de adaylara başarılar dilediler.

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