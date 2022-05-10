İş makinesi yüklü tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobilin iş makinesi yüklü tıra çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

D-010 kara yolunda Karasu istikametine seyreden S.A. yönetimindeki 54 AAP 434 plakalı otomobil, Beşevler mevkisindeki kontrolsüz kavşakta manevra yapan V.A. idaresindeki 54 NF 236 plakalı asfalt silindir makinesi yüklü tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü S.A, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesinin ardından Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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