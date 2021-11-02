İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan yer altı maden işletmelerine destek sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında 80 yer altı maden işletmesine 937 bin lira daha hibe aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MİSGEP çerçevesinde Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan 80 yer altı maden işletmesine hibe desteğinin beşinci ödemesi gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen program kapsamında Bakanlık, yer altı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak 937 bin lira daha hibe aktardı.

Böylece iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmeti alan yer altı maden işletmelerine ekim ayı itibarıyla 4,3 milyon lira hibe desteği sağlanmış oldu.

Finansal Destek ve Rehberlik Programı, yer altı maden iş yerlerinde İSG profesyoneli görevlendirilmesine yönelik hibe desteğinin yanı sıra arama kurtarma eğitimleri ile İSG yönetim sistemi entegrasyonuna yönelik hibe desteklerini de kapsıyor.

İlk çeyreğini geride bırakan programda finansal desteğin yanı sıra verilen rehberlik desteği ile İSG alanında işletmelerin kurumsal kapasitelerini geliştirmesi hedefleniyor.

Programda, saha ziyaretleri yapılarak yeni ve önleyici yaklaşımlarla yer altı kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları devam edecek.

