İş vaadiyle Türkiye'ye getirdiği kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen kadın tutuklandı

Trabzon'da iş vaadiyle Türkiye'ye getirdiği yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen Özbekistan uyruklu kadın tutuklandı.

Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi çeşitli ülkelerden iş vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getirdiği 27 kadına pasaportlarına el koyarak zorla fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Özbekistan uyruklu A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan 2017'de hakkında işlem yapılarak sınır dışı edilen ve yasa dışı yollarla yeniden ülkeye girdiği belirlenen A.K, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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