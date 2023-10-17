İş yeri çalışanı dehşet anlarını anlattı: "Tuvalete saklandık"

Olayda fırında ekmek yaptırmaya gelen 7 yaşındaki çocuk yaralanırken, o esnada içerde olan çalışan ise; "Şahıs dışarıdan geldi, elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Biz sonra tuvalete saklandık. Daha sonra ikinci kez ateş etti" dedi.

Olay, Gülşehir ilçesinde bağlı Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fikret Y., husumetlisi olan Paşa S.’yi bir fırında yemek yerken gördü. Yanında getirdiği pompalı tüfeğe sarılan şahıs, fırına doğrulttuğu tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar fırında ekmek yaptırmak için gelen 7 yaşındaki A.A.’ya isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayda yaralanan çocuk da Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay anını anlatan işyeri çalışanı Tahir İncirli; "Masada kıymalı yiyordu. Şahıs o sırada dışarıdan geldi, elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Biz sonra tuvalete saklandık. Daha sonra ikinci kez ateş etti. Aralarında küfürleşmeler oldu ama meseleleri nedir bilmiyoruz. Yaralının suratında ve gövdesinde saçma vardı ama bilinci yerindeydi" dedi.

