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İş yeri cephanelik çıktı

05.02.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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İş yeri cephanelik çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada iki tabanca, bir av tüfeği ve bunlara ait mermi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince bir işyerinde arama yapıldı.

Aydın’ın Didim ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada iki tabanca, bir av tüfeği ve bunlara ait mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince bir işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 adet tabanca ve tabancalara ait 2 adet şarjör, 1 adet av tüfeği ve 1 adet av tüfeği şarjörü, 18 adet tabanca mermisi, 6 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. İş yerinde bulunan Ö.U.B. ve M.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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