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İş yeri tuvaletine gizli kamera yerleştirirken kendi görüntüsünü de kayda aldı

19.04.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'daki bir iş yerinin ortağının, tuvalete gizli kamera yerleştirip görüntülerini kayda aldığını öne süren çalışanlar, suç duyurusunda bulundu - Savcılığa sunulan görüntülerde, şüpheli O.A. olduğu öne sürülen kişinin, gizli kamerayı yerleştirmesi ve açısını ayarladığı anlar yer alıyor

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'daki bir iş güvenliği firması ortaklarından O.A'nın, tuvalete gizli kamera yerleştirip görüntülerini kayda aldığını öne süren eski çalışanlar, şikayette bulundukları O. A. hakkında dava açılmasını istiyor.

Bayrampaşa Topçular Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde çalışan Denizcan Kaygusuz, çalışanların ortak kullandığı tuvalete firmanın ortaklarından O.A. tarafından gizli kamera yerleştirildiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Savcılığa suç duyurusu dilekçesi veren Denizcan Kaygusuz, gizli kameraların, oda parfümü kutusu, tıraş makinesi ve çorap gibi eşyaların içine delik açılarak yerleştirildiğini söyledi.

​​​​​​​- "Hafıza kartına ulaştım"

Gazetecilere açıklama yapan Kaygusuz, işe başladıktan 6 ay sonra ofiste yazıcı ile ilgili bir malzeme ararken arşiv kısmında bir kutunun içinde küçük gizli kameralar gördüğünü anlattı.

Bunun üzerine yaptığı çalışmada çalıştığı yerin ortaklarından olan O.A'nın, iş yerinin tuvalet kısmında kadınların, ofis çalışanlarının gizli kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettiğini savunan Kaygusuz, bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştığını söyledi.

O.A'nın bizzat kameraları yerleştirirken görüntülerini savcılığa sunduklarını aktaran Kaygusuz, "Yaklaşık 4 ay oldu. Yılbaşından hemen öncesinde şikayette bulunduk. Şu anda inceleme aşamasında ve şirket açık, şahıs serbest bir şekilde dışarıda geziyor." dedi.

- "Kamerayı yerleştirirken yüzü net bir şekilde belli oluyor"

Aynı işyerinde bir süre çalışan Reyhan Yıldırım da O.A. hakkında şikayette bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O.A. kamerayı yerleştirirken net bir şekilde kamerayı ve açısını kontrol ediyor. Kontrol ederken kendi yüzü zaten net bir şekilde belli oluyor. Bizim beraber çalıştığımız ofiste tuvalet ortaktı, bay ve bayan tek bir tuvaletimiz vardı. Oraya yerleştirmiş ve krem kutularını delerek, çorapları delerek ya da tıraş makinesini delerek ve bunların içine yerleştirerek koymuş bunları. Geldik, şikayetimizi yaptık. Sonuç bekliyoruz ama kendisinin de dışarıda elini kolunu sallayarak hiçbir şey olmamış gibi davranması, bizi aradığı zaman da sanki su içmiş, ekmek yemiş ve bu gayet normalmiş gibi davranması artık kanımıza dokunuyor."

İş yerinin tuvaleti olduğu iddia edilen alanda 21 Kasım 2021 tarihli görüntülerde, O.A, olduğu öne sürülen kişinin gizli kamerayı yerleştirmesi ve acısını ayarlamasına ait anlar yer alıyor.

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