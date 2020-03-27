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İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.03.2020 09:33 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembe Bulvarı’nda meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembe Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.

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