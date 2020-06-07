YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. İş yerinden hırsızlık anları kamerada

İş yerinden hırsızlık anları kamerada

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.06.2020 09:49 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, tarihi Bey Mahallesi’ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs tutuklandı.

İş yerinden hırsızlık anları kamerada

Gaziantep’te, tarihi Bey Mahallesi’ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahsın hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki tarihi Bey Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, bir iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs ile ona yardım eden başka bir şahsın hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Kayseri'de otomobil otobüse çarptı: 9 yaralı

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

Kahramanmaraş'ta asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te

AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit’te

Eski Muğla evleri beyaza büründü

Eski Muğla evleri beyaza büründü

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:20
Sabah
05:04
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:55
Yatsı
21:32

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

C. Kamacı Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
Merve Şehir Eczanesi
Sehitkamil
Papatya Eczanesi
Sehitkamil
Şifa Eczanesi
Sehitkamil
Ecem Eczanesi
Sahinbey
Fakülte Alevli Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Lüks araca kırmızı ışıkta ateş eden şahıs tutuklandı

Lüks araca kırmızı ışıkta ateş eden şahıs tutuklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Koronadan sonra kawasaki paniği

Koronadan sonra kawasaki paniği

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.